Demme è atterrato a Roma! Nessuna dichiarazione, domani le visite

Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport, ha parlato nel corso della trasmissione 'Calciomercato l'originale', dando le ultime proprio sul mercato in casa azzurra, con due acquisti che sembrano ormai pronti ad essere concretizzati nelle prossime ore: "Arriveranno a Napoli due giocatori, uno di questi in un altro aeroporto. A minuti dovrebbe atterrare Diego Demme, arriverà da Francoforte. Il Napoli sta sbloccando anche Lobotka".



23.17 - Demme è atterrato a Roma! Il centrocampista tedesco non ha rilasciato dichiarazioni ai media presenti. Domani, a Villa Stuart, sono in programma le visite mediche