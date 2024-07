Di Lorenzo-Napoli, segnali di disgelo! Da Milano: mea culpa di ADL e parti più vicine, le ultime

Segnali di disgelo tra Giovanni Di Lorenzo e il Napoli.

Segnali di disgelo tra Giovanni Di Lorenzo e il Napoli. Ora che l'Europeo degli azzurri è finito, nel modo peggiore, il capitano può concentrarsi alla risoluzione della non semplice situazione.

Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, sul suo profilo X ha riferito le ultime sulla vicenda: “Operazione disgelo. Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte in pressing telefonico su Giovanni Di Lorenzo per convincerlo a restare. Il Presidente ha fatto un po’ mea culpa per la gestione degli ultimi mesi della scorsa stagione in cui il capitano si è sentito abbandonato al suo destino. Parti più vicine rispetto a qualche settimana fa…”.