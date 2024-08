Dieci affari in quattro giorni: corsa contro il tempo per tutte le ufficialità

Manca poco alla fine del mercato che si concluderà venerdì alle ore 23.59. Il Napoli ha così poco tempo per concludere le tante operazioni ancora in ballo tra entrate e uscite. Partiamo dalle cessioni.

Intanto Cheddira è ad un passo dall'Espanyol, oggi visite mediche e firma sul contratto. Poi in uscita ci sono Mario Rui (che ha appena rifiutato il San Paolo) e Folorunsho, sempre seguito dalla Lazio. Siamo già a tre giocatori in uscita a cui aggiungere Zerbin, vicino al ritorno al Monza, e Gaetano, sempre più diretto al Cagliari a titolo definitivo. Dunque cinque giocatori del Napoli in uscita, con Osimhen sei. La sua è una situazione a parte.

In entrata Conte aspetta quattro giocatori: Lukaku, che arriverà dopo aver risolto la questione diritti d'immagine, due centrocampisti (McTominay subito e poi si lavorerà per Gilmour) e infine anche un esterno destro che possa alternarsi con Mazzocchi dato che Di Lorenzo sembra perfetto per il ruolo di braccetto. Per la corsia laterale si valuta Dedic del Salisburgo. Insomma, dieci operazioni da annunciare in quattro giorni. E' corsa contro il tempo.