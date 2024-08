Sky - Gaetano, il Cagliari ci riprova col Napoli: nuovi contatti per chiudere

Il Cagliari, reduce da due pareggi nelle prime due giornate di Serie A, continua a provarci per riabbracciare Gianluca Gaetano del Napoli. Il centrocampista classe 2000 è rientrato a Napoli proprio dopo il prestito da gennaio in Sardegna, ma il club rossoblù vuole fortemente riprenderlo. Secondo Sky Sport il Cagliari è tornato a spingere per trovare un accordo con il Napoli per il centrocampista.