Cds - Lukaku, Conte lo aspettava già a Castel Volturno: oggi il giorno decisivo?

Ritardo per l'affare Romelu Lukaku a causa dei diritti d'immagine. Le parti non mettono in discussione l’affare nonostante le difficoltà, ma è ovvio che il ritardo ha creato un disagio innanzitutto a Conte, considerando che secondo i programmi iniziali Lukaku avrebbe dovuto svolgere le visite mediche entro oggi e secondo le aspettative più rosee - facciamo ideali - avrebbe dovuto cominciare ad allenarsi insieme con la squadra già alla ripresa. Ma così non sarà. Però non è detto che oggi non possa comunque diventare una giornata fondamentale. Magari anche il giorno di Rom. Lo scrive il Corriere dello Sport.