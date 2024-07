Rileggi live Dimaro, day 10: sessione mattutina, si provano anche i calci piazzati. Anguissa torna in gruppo

Appuntamento alle ore 18 per la seconda amichevole dal ritiro di Dimaro-Folgarida. Gli azzurri affronteranno il Mantova di Possanzini, squadra neo-promossa in B e rivelazione dello scorso campionato di Serie C. Restate collegati su Tuttonapoli per non perdervi tutti gli aggiornamenti dalla Val di Sole e seguire la diretta testuale del test amichevole.

11.34 - Termina qui la sessione mattutina.

11.33 - Escono anche gli ultimi azzurri rimasti ed Antonio Conte.

11.31 - Escono anche Anguissa, Cheddira, Ngonge, Simeone e Lindstrom.

11.29 - Escono dal campo Osimhen e Natan.

11.22 - Restano in campo attaccanti e centrocampisti (non Gaetano, uscito insieme agli altri del gruppo) per provare i tiri in porta. Tra i pali si alternano Caprile, Contini, Turi e Sorrentino.

11.21 - Termina l'esercitazione. Parte del gruppo esce dal campo.

11.15 - E' il turno dei blu provare i calci d'angolo dalla sinistra, alla battuta Politano e Lindstrom.

11.10 - Avanza il punto di battuta, la palla è posta nei pressi del vertice sinistro dell'area di rigore.

11.07 - Esercitazione sui calci piazzati. Mario Rui batte dalla trequarti mancina. Si alterna con il portoghese nella battuta Spinazzola, il cross è sul secondo palo.

11.03 - Esercitazione sui calci d'angolo. Si difende a zona con due uomini che difendono il primo palo, dalla bandierina batte Mario Rui.

10.47 - Inizia l'esercitazione tattica blu contro gialli. I blu provano le uscite dal basso con l'azione che parte dal portiere, i gialli lo sviluppo offensivo.

10.45 - Termina l'esercitazione. Si distribuiscono le pettorine gialle formando due squadre. Si unisce la gruppo anche Anguissa.

10.38 - Inizia l'esercitazione tecnica. Azzurri raggruppati a tre a tre, due si scambiano la palla nel breve tra di loro con tocchi di prima, il terzo uomo difende una mini porta formata da cinesini.

10.35 - Squadra riunita in cerchio attorno ad Antonio Conte per ascoltare le direttive del tecnico azzurro.

10.33 - Entra in campo la squadra, il primo a mettere il piede sul terreno di gioco è Matte Politano.

10.32 - Entra in campo Antonio Conte, il pubblico lo acclama e lui risponde salutando la tribuna.

10.25 - Inizia il lavoro con la palla insieme ad un altro uomo dello staff atletico. Di seguito le immagini dal campo.

10.20 - Entra in campo Anguissa, lavoro differenziato per il centrocampista dopo l'affaticamento muscolare dell'altro giorno. Corsetta leggera a bordo campo per il camerunense insieme ad un preparatore atletico.

10.00 - Entrano i quattro portieri i campo.

9.57 - Spuntano i primi azzurri a bordo campo, tra i primi a vedersi sono Osimhen e Politano. Stamattina s'inizia con la palestra.

9.15 - L'inizio dell'allenamento è stato spostato per le 10.

Amici di Tuttonapoli, buongiorno e benvenuti alla diretta testuale della seduta mattutina nella decima giornata di allenamenti a Dimaro-Folgarida. Dopo la seduta pomeridiana di ieri, il Napoli di Antonio Conte torna ad allenarsi sul campo di Carciato. La squadra oggi svolgerà la doppia seduta: primo appuntamento stamattina a partire dalle 9.30. Stavolta l'allenamento sarà totalmente a porte aperte.