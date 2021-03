Diritti TV Serie A a DAZN per triennio 2021-2024: battuta Sky

Svolta per il calcio italiano. La Lega Serie A ha assegnato a DAZN i diritti TV per i campionati dal 2021 a 2024. La piattaforma streaming, supportata da TIM, trasmetterà sette partite in esclusiva e tre in co-esclusiva. Dopo una lunga fase di discussione tra i club, è arrivata la votazione favorevole per DAZN (con 16 voti a favore) nel corso dell’ultima assemblea.