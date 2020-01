"Dobbiamo palleggiare già dal portiere", anche per l'uscita difensiva torna Ospina

In attesa che Demme e Lobotka possano essere utilizzati, Gattuso per la sfida contro la Lazio cambierà pochissimo, soltanto il portiere. E' quanto scrive quest'oggi il Corriere del Mezzoggiorno, sottolineando che tra i pali ci sarà Ospina visto che Meret ha rimediato una contusione al fianco sinistro contro l’Inter, si è allenato poco e anche ieri ha lavorato solo in palestra. L'ex Udinese non ha vissuto una settimana all’insegna della massima brillantezza ma - si legge - ci sono anche delle motivazioni tecniche alla base di questo cambio di rotta. il riferimento è alle parole di Gattuso in conferenza sulla necessità di giocare da dietro col portiere con più fluidità di palleggio: "Dobbiamo giocare col portiere, ti dà la superiorità numerica, non è più come 15 anni fa, abbiamo provato a farlo, contro l’Inter abbiamo regalato un calcio d’angolo in certi casi. Nel palleggio il problema è ampio, dei centrali, del vertice basso, dei terzini, è importante fare i movimenti giusti, basta uno che sbaglia e l’altra squadra organizzata ti viene a prendere. Possiamo sicuramente migliorare". Da queste considerazioni sulla fluidità dell’uscita palla nasce l’intuizione Ospina, scrive il quotidiano.