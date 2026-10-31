Radio TN Juve-Napoli, Caporale: "Crocevia importante: chi perderà dovrà rivedere i propri obiettivi"

Carlo Caporale a Radio Tutto Napoli analizza Juventus-Napoli, il momento delle due squadre e gli aspetti su cui Allegri deve migliorare

Il giornalista Carlo Caporale, intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, ha analizzato il momento di Napoli e Juventus alla vigilia dello scontro diretto di campionato. Secondo il nostro opinionista, nonostante un avvio di stagione complicato per entrambe le squadre, gli azzurri stanno mostrando segnali di crescita, mentre i bianconeri sembrano attraversare una fase di difficoltà. Nel corso del suo intervento, Caporale si è soffermato anche sulle parole di Massimiliano Allegri e sulla necessità di migliorare la gestione del possesso palla e la fase difensiva. Di seguito le sue dichiarazioni.

Juventus-Napoli, come arrivano le due squadre?

"Inizio di stagione non brillantissimo per Allegri e Spalletti. L'unica differenza è che il trend nel medio-breve periodo è più favorevole al Napoli che alla Juventus. Mentre il Napoli sembra aver imbeccato una strada proficua per cercare di salire di livello e migliorare la sua condizione di classifica, di contro la Juventus sta andando contro un decremento delle sue potenzialità. Gli infortuni della Juventus sono molti lungodegenti e di giocatori importanti, anche il Napoli ha qualche assenza ma tolto Buongiorno non ci sono stati infortuni molto gravi. Quindi aspettiamo lo scontro di domani: è un crocevia importante. Chi dovesse vincere riuscirebbe a guardare la classifica verso l'alto in maniera più rosea, chi ne esce sconfitto dovrebbe forse ripiegare verso obiettivi meno elettivi delle soddisfazioni e dei target societari".

Allegri ha detto che bisogna gestire meglio il possesso palla

"Quando sale il livello, puoi trovare delle difficoltà in determinati frangenti delle gare, proprio a causa della pressione che ti mette chi c'è dall'altra parte, costringendoti sulla difensiva anche non volendo. In quei momenti, migliorare tutto il migliorabile che possa evitare di subire troppo e stare troppi minuti schiacciati a ridosso dell'area di rigore, diventa un beneficio per quanto riguarda la possibilità di subire meno gol e quindi avere più chance di vincere. Si può migliorare il possesso palla, si può migliorare il pressing, gli errori difensivi vanno diminuiti e non di poco... tutti questi episodi che ci sono stati e hanno messo in luce una certa fragilità della fase difensiva del Napoli, credo che debbano essere oggetto di miglioramenti. Su questo Allegri è stato chiaro e netto", le parole di Carlo Caporale.