Live Juventus-Napoli, pre-partita: cresce l'attesa a Torino

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In panchina ci sarà il vice Marco Landucci per la squalifica di Massimiliano Allegri, che va verso la conferma del 4-3-3. Può ritornare Meret tra i pali, davanti a lui spazio a Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin e Olivera; il kosovaro pare abbia smaltito lo stato influenzale, ma resta pre allertato Marianucci. A centrocampo pesa l'assenza di Lobotka, infortunatosi contro il Monza e destinato a un lungo stop: De Bruyne è il principale candidato per agire in cabina di regia, affiancato da Anguissa e McTominay, anche se Gilmour resta una possibile alternativa. In attacco non si tocca Hojlund, con Politano sulla destra e Lang favorito su Giovane per completare il tridente. Restano indisponibili anche Buongiorno, Badiashile, Spinazzola, Favasuli, Neres e Alisson Santos.

Le ultime sulla Juventus

Luciano Spalletti dovrebbe affidarsi al 3-5-2, con Vicario in porta e il terzetto difensivo composto da Kelly, Bremer e Lucumí. Sulle corsie esterne agiranno Kalulu e Cabal, con Cambiaso che insegue; in mediana spazio a McKennie, Douglas Luiz e Koopmeiners, quest'ultimo è in ballottaggio con Sarr. In attacco, al fianco di Kolo Muani dovrebbe tornare titolare Woltemade, ma Alajbegovic resta in corsa per una maglia. Pesano le assenze di Yildiz, Thuram, Locatelli e Conceição, oltre a quelle di Çelik, Nico González, Ekhator e Grabara.

NAPOLI (4-3-3) probabile formazione: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Olivera; Anguissa, De Bruyne, McTominay; Politano, Hojlund, Lang. Allenatore: Massimiliano Allegri (squalificato, in panchina Landucci)

Ballottaggi: Rrahmani-Marianucci 60-40%, Anguissa-Gilmour 70-30%

Indisponibili: Buongiorno, Badiashile, Spinazzola, Lobotka, Favasuli, Neres, Alisson Santos

JUVENTUS (3-5-2) probabile formazione: Vicario; Bremer, Lucumí, Kelly; Kalulu, McKennie, Douglas Luiz, Koopmeiners, Cabal; Woltemade, Kolo Muani. Allenatore: Luciano Spalletti

Ballottaggi: Kelly-Gatti 55-45%, Koopmeiners-Sarr 55-45%, Cabal-Cambiaso 55-45%, Woltemade-Alajbegovic 55-45%

Indisponibili: Yildiz, Thuram, Locatelli, Conceição, Çelik, Nico González, Ekhator, Grabara

Seconda trasferta consecutiva per il Napoli, che dopo aver vinto 4-1 a Monza sfiderà alle 20.45 la Juventus per il posticipo della decima giornata di Serie A. Big match allo Stadium con entrambe le squadre appaiate a 14 punti e che non posson perdere ulteriore terreno dalla zona Champions, ora distante ben 9 punti. La squadra di Massimiliano Allegri è quindi chiamata a dare una risposta sia nella prestazione sia nel risultato.

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