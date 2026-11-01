Politano a Dazn: “Scontro diretto fondamentale! Dispiace per Hojlund, ma Lucca deve sbloccarsi"

Matteo Politano presenta Juventus-Napoli: l'assenza di Hojlund, l'occasione per Lucca e la strategia degli azzurri.

L'esterno offensivo del Napoli Matteo Politano è intervenuto ai microfoni di DAZN prima della sfida contro la Juventus, valida per la decima giornata di Serie A. Il calciatore azzurro si è soffermato sulle assenze di Rasmus Hojlund e Amir Rrahmani, sottolineando in particolare l'importanza dell'attaccante danese e l'opportunità che si presenta per Lorenzo Lucca, chiamato a guidare il reparto offensivo. “Dispiace, Rasmus è un giocatore importante. Contento per l'occasione che avrà Lorenzo, deve sbloccarsi e per noi è un giocatore fondamentale. Fa giocare in modo diverso rispetto a Ras”.

Allegri gioca in modo più offensivo?

"Pensiamo a dare continuità, siamo parecchio indietro. Scontro diretto fondamentale, scenderemo in campo per dare il massimo e per essere offensivi cercando anche di non prendere gol".