Manna a Dazn: “Lucca deve dimostrare di valere la maglia del Napoli! Pazienza sì, ma neanche troppa”

Giovanni Manna a DAZN presenta Juventus-Napoli, parla delle ambizioni Champions e manda un messaggio a Lucca e Marianucci.

Il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna è intervenuto ai microfoni di DAZN prima della sfida contro la Juventus, valida per la decima giornata di Serie A. Il dirigente azzurro ha sottolineato l'importanza dell'incontro per dare continuità ai risultati e rilanciare le ambizioni della squadra nella corsa alla qualificazione in Champions League. Manna ha evidenziato come il Napoli non sia ancora riuscito a conquistare due successi consecutivi in campionato, invitando a non sottovalutare i bianconeri nonostante il momento difficile. “Importante perché non abbiamo mai fatto due vittorie di fila e per dare continuità. Dobbiamo fare prestazione contro una squadra forte, che viene da un momento complicato ma non va sottovalutata. Cerchiamo di mettere i nostri valori in campo”.

Come si affronta una Juve così delusa?

"Partita veramente difficile, oggi mi aspetto che partano forte. Abbiamo i mezzo per affrontarla, sarà molto lunga e bisogna stare concentrati dal primo all'ultimo minuto".

Ci vuole pazienza con Lucca e Beukema?

"Bisogna avere pazienza, ma neanche troppa perché il tifoso non ha mai pazienza. Lorenzo ha tutto deve dimostrare ogni giorno di valere la maglia del Napoli. Mi aspetto una prestazione importante, da lì arrivano i gol. Marianucci è in crescita, ha energia e positività, ci può dare una mano per come stiamo giocando in questo momento".