Tuttonapoli Juventus-Napoli, probabili formazioni: Allegri ha un solo dubbio

Juventus-Napoli, le probabili formazioni del 1 novembre: Allegri punta su De Bruyne in regia, Spalletti sul tandem Woltemade-Kolo Muani

Il Napoli torna in campo dopo il successo per 4-1 contro il Monza nel turno infrasettimanale. Domenica 1 novembre alle ore 20:45, gli azzurri saranno ospiti della Juventus all'Allianz Stadium di Torino, nel match valido per la decima giornata di Serie A. Una sfida particolarmente delicata per entrambe le squadre, appaiate a quota 14 punti dopo nove giornate, rispettivamente al settimo e all'ottavo posto. Massimiliano Allegri cerca continuità dopo la vittoria di Monza, mentre Luciano Spalletti vuole riscattare la sconfitta rimediata sul campo del Genoa.

Come arriva il Napoli

Gli azzurri si presentano alla trasferta di Torino dopo aver ritrovato il successo in campionato, interrompendo una serie di risultati deludenti. Al pareggio per 3-3 contro la Roma, arrivato dopo essere stati avanti anche di due reti, ha fatto seguito la convincente vittoria per 4-1 sul campo del Monza, firmata dai gol di Hojlund, Politano, Rafa Marin e De Bruyne. Il Napoli è così salito a 14 punti in nove giornate, con quattro vittorie, due pareggi e tre sconfitte. La squadra di Allegri resta però distante undici lunghezze dalla vetta, occupata da Inter e Lazio a quota 25. L'ambiente partenopeo aspetta una svolta definitiva prima della prossima sosta, e l'occasione arriva proprio domenica contro la Juventus.

Come arriva la Juventus

Situazione altrettanto complicata per la Juventus, reduce dalla sconfitta per 2-0 contro il Genoa dopo il successo sul Lecce. I bianconeri hanno raccolto 14 punti nelle prime nove giornate, con un bilancio identico a quello del Napoli: quattro vittorie, due pareggi e tre sconfitte. Spalletti deve inoltre gestire un'emergenza infortuni che coinvolge diversi titolari, soprattutto a centrocampo e sulle corsie offensive. La sfida contro gli azzurri rischia di diventare quindi cruciale per il futuro del tecnico bianconero, la cui posizione è in bilico.

Le ultime sul Napoli

In panchina ci sarà il vice Marco Landucci per la squalifica di Massimiliano Allegri, che va verso la conferma del 4-3-3. Può ritornare Meret tra i pali, davanti a lui spazio a Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin e Olivera; il kosovaro pare abbia smaltito lo stato influenzale, ma resta pre allertato Marianucci. A centrocampo pesa l'assenza di Lobotka, infortunatosi contro il Monza e destinato a un lungo stop: De Bruyne è il principale candidato per agire in cabina di regia, affiancato da Anguissa e McTominay, anche se Gilmour resta una possibile alternativa. In attacco non si tocca Hojlund, con Politano sulla destra e Lang favorito su Giovane per completare il tridente. Restano indisponibili anche Buongiorno, Badiashile, Spinazzola, Favasuli, Neres e Alisson Santos.

Le ultime sulla Juventus

Luciano Spalletti dovrebbe affidarsi al 3-5-2, con Vicario in porta e il terzetto difensivo composto da Kelly, Bremer e Lucumí. Sulle corsie esterne agiranno Kalulu e Cabal, con Cambiaso che insegue; in mediana spazio a McKennie, Douglas Luiz e Koopmeiners, quest'ultimo è in ballottaggio con Sarr. In attacco, al fianco di Kolo Muani dovrebbe tornare titolare Woltemade, ma Alajbegovic resta in corsa per una maglia. Pesano le assenze di Yildiz, Thuram, Locatelli e Conceição, oltre a quelle di Çelik, Nico González, Ekhator e Grabara.

NAPOLI (4-3-3) probabile formazione: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Olivera; Anguissa, De Bruyne, McTominay; Politano, Hojlund, Lang. Allenatore: Massimiliano Allegri (squalificato, in panchina Landucci)

Ballottaggi: Rrahmani-Marianucci 60-40%, Anguissa-Gilmour 70-30%

Indisponibili: Buongiorno, Badiashile, Spinazzola, Lobotka, Favasuli, Neres, Alisson Santos

JUVENTUS (3-5-2) probabile formazione: Vicario; Bremer, Lucumí, Kelly; Kalulu, McKennie, Douglas Luiz, Koopmeiners, Cabal; Woltemade, Kolo Muani. Allenatore: Luciano Spalletti

Ballottaggi: Kelly-Gatti 55-45%, Koopmeiners-Sarr 55-45%, Cabal-Cambiaso 55-45%, Woltemade-Alajbegovic 55-45%

Indisponibili: Yildiz, Thuram, Locatelli, Conceição, Çelik, Nico González, Ekhator, Grabara

Le statistiche chiave

Juventus e Napoli arrivano allo scontro diretto a pari punti, con 14 punti ciascuna dopo nove giornate, a undici lunghezze dalla coppia di testa Inter-Lazio. Il Napoli ha realizzato 17 gol e ne ha subiti 11, mentre la Juventus presenta un bilancio di 11 reti segnate e 10 incassate. I precedenti più recenti sorridono complessivamente agli azzurri, vincitori di cinque delle ultime otto sfide di Serie A contro i bianconeri, ma l'Allianz Stadium resta un campo difficile: la Juventus ha vinto 11 degli ultimi 15 confronti casalinghi contro il Napoli e ha mantenuto la porta inviolata negli ultimi tre.

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