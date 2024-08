Ed ora Osimhen? Si proverà una cessione al fotofinish: ad oggi più Arsenal che Chelsea

Romelu Lukaku ormai in arrivo, ma la situazione Osimhen ancora tutta da sbloccare. Per Victor si andrà al fotofinish (il gong alle trattative è previsto venerdì prossimo a mezzanotte), scrive il quotidiano Repubblica sottolineando che l’idea è di trovargli una sistemazione in Premier League (Arsenal più del Chelsea) ma col sostituto già in tasca, altrimenti i tempi rischiano di non coincidere.

Da qui il pressing forte del Napoli per chiudere subito Lukaku, senza attendere l'addio (eventuale) del nigeriano. La presenza da giorni a Londra del direttore sportivo, Giovanni Manna, è un segnale chiaro della voglia di definire la trattativa e consegnare a Conte il suo nuovo centravanti di riferimento. Non c'è più tempo da perdere.