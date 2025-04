Effetto Neres: a Bologna per tornare devastante e fare la differenza per lo Scudetto

Le fiammate di David Neres per lo Scudetto. Il brasiliano ha permesso a Conte di tornare al 4-3-3 e col Milan ha trovato spesso le sue percussioni fino a quando la condizione fisica e il fiato hanno retto. Al ritorno in campo ha seminato il panico nella comfort zone di Walker - scrive quest'oggi il Corriere dello Sport - accendendo il Maradona prima di qualche frenata necessaria per ricaricarsi. Giusto in tempo per il gran finale per il sogno scudetto che sarà tutto da vivere, otto partite dal Bologna al Cagliari.

Focus ora sul Bologna. Torneranno utili i suoi dribbling già a partire da lunedì sera: di fronte ci sarà una squadra organizzata che non lascia nulla al caso. Ed il Napoli si aggrapperà a Neres che proverà a convergere o ad arrivare sul fondo, sempre cercando la finalizzazione di Romelu Lukaku. Neres punta a tornare protagonista, come già fatto dall'Udinese all'Udinese, da dicembre a febbraio, ai tempi del primato e delle sette vittorie di fila prima di due pari e dell'infortunio che l'ha tenuto fuori e costretto Conte al cambio modulo.