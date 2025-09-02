Elmas: "Emozione unica tornare, lo Scudetto è stata la gioia più bella della mia carriera"

Eljif Elmas si è (ri)presentato ai tifosi azzurri, rilasciando alcune dichiarazioni sui profili social della SSC Napoli: "Provo un emozione unica. Con questa maglia ho vissuto la gioia più bella della mia carriera che è stato lo scudetto. Per me Napoli è speciale, qui sono diventato uomo e ho capito cosa vuol dire vestire la maglia Azzurra. Una sensazione unica, c'è gente che vive per questa maglia e io metterò tutto me stesso, come fatto anche in passato, per restituire l'amore dei tifosi. Entrare al Maradona è qualcosa di emozionante. La spinta dei tifosi, il viaggio verso lo stadio è qualcosa di unico. La passione dei tifosi è travolgente e il loro supporto mi ha aiutato molto negli anni scorsi. Tornare a Napoli è come tornare un po' a casa. Qui ho tanti amici e rivedrò persone care. Voglio ripagare in campo l'affetto dei tifosi che in questi due anni lontano da Napoli non è mai mancato".

Il gioiello macedone aveva già vestito la maglia azzurra, per ben quattro stagioni e mezzo dall'estate del 2019 a gennaio 2023, collezionando 189 presenze con un bottino di 19 gol e 11 assist. Elmas con il Napoli ha vinto una Coppa Italia nella stagione 2019/20 sotto la guida di Gennaro Gattuso, e soprattutto lo Scudetto nel 2022/23 con Luciano Spalletti. Il suo contributo per questi successi è stato prezioso. Elmas ha sempre speso parole e gesti d'affetto verso la piazza partenopea, tanto che a distanza di tre anni la sua immagine profilo sui social è ancora quella con la maglia del Napoli mentre bacia il Tricolore, lo è stata anche durante il periodo al Lipsia ed al Torino. Ora, con questa lettera su Instagram, ricorda a tutti il suo forte legame con il club e la città.