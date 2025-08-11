"Fa tutti i ruoli!”, “Riportiamolo a casa!”, tifosi entusiasti sui social al rumors su Elmas

Il Napoli è sul mercato alla ricerca di un esterno offensivo, ma i primi nomi della lista sono difficilmente raggiungibili: per questo gli azzurri stanno valutando il possibile ritorno di Eljif Elmas. La notizia è stata subito accolta con grande entusiasmo dai tifosi partenopei: "Fa tutti i ruoli!”, “Riportiamolo a casa!”, o ancora "Eljif torna da noi", questi i commenti più frequenti che stanno spopolando sui social.

Elmas ha vestito la maglia azzurra per quattro stagioni e mezzo, dall'estate del 2019 a gennaio 2023, collezionando 189 presenze con un bottino di 19 gol e 11 assist. Il tutto-fare macedone, che può svariare su tutti i ruoli dell'attacco oltre a saper giocare come centrocampista, con il Napoli ha vinto una Coppa Italia nella stagione 2019/20 sotto la guida di Gennaro Gattuso, e soprattutto lo Scudetto nel 2022/23 con Luciano Spalletti. Il suo contributo per questi successi è stato prezioso. Elmas dalla sua ha sempre speso parole e gesti d'affetto verso la piazza partenopea, tanto che a distanza di tre anni la sua immagine profilo sui social è ancora quella con la maglia del Napoli mentre bacia il Tricolore. Per questi motivi i tifosi hanno accolto con tanto entusiasmo il rumor del suo possibile ritorno.