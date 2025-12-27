Altro affare Napoli-Udinese? Schira: "Friulani interessati a Cheddira"

Un club di Serie A è interessato a Walid Cheddira, attaccante del Napoli in prestito con diritto di riscatto al Sassuolo. A riferirlo sul proprio account X, è il giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira, che scrive: "L'Udinese hanno mostrato interesse per Walid Cheddira, che attualmente è al Sassuolo dal Napoli in prestito con l'opzione di acquisto (3,5 milioni di euro)".