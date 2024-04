Empoli-Napoli 1-0, le pagelle: Calzona non ci capisce nulla, Natan è un disastro. Imbarazzano attacco e mediana

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Meret 6 - Non può nulla sul gol, per il resto poco impegnato. Di Lorenzo 4,5 - Perde il contatto fisico con Cerri e gli consente di colpire indisturbato per l’1-0.

Ostigard 5 - Sbaglia qualche movimento difensivo, sui palloni alti è attento.

J. Jesus 5,5 - Ci mette almeno un pizzico di grinta. Forse l’unico.

Natan 4 - Va fuori tempo su Gyasi sul gol di Cerri, sono passati 3’ di gioco e inizia il suo incubo. Sempre inadeguato, su ogni pallone. L’agonia finisce al 45’. Dal 46’ Mazzocchi 5,5 - Debilitato dall'influenza, entra per salvare Natan dal naufragio.

Lobotka 5 - Sbaglia giocate e letture che solitamente non sbaglia, appare pure nervoso come raramente gli capita. Anguissa 4,5 - Passeggia per il campo, senza mai trovare la giusta collocazione. Lanciato verso la porta, cerca un improbabile passaggio per Osimhen che ne racconta lo stato confusionale. Dall’88’ Simeone sv.

Zielinski 4,5 - Tocca pochi palloni nel primo tempo e si vede davvero poco. Nel secondo tempo giusto qualche accelerata e poco altro.

Politano 4,5 - Non si vede praticamente mai nel primo tempo, nel secondo tempo giusto qualche sortita ma senza pungere. Reagisce male al cambio, ma servirebbe un esame di coscienza anche per lui. Dal 72’ Ngonge 5 - Poca roba.

Kvaratshelia 4,5 - Bisogna attendere più di un’ora per il suo primo lampo, che resterà isolato nel pomeriggio toscano. Dal 72’ Raspadori 5 -Non si vede mai.

Osimhen 4,5 - Nervoso e poco assistito, non trova mai una giocata interessante.

Calzona 4 - Sbaglia formazione, motivazioni, cambi. Tutto.