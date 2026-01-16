En-Nesyri vuole subito Napoli: ha già fatto una richiesta agli agenti

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola spiega perché il Napoli ha messo nel mirino un attaccante puro, in modo particolare Youssef En-Nesyri, centravanti marocchino del Fenerbahce.

"II centravanti, prima di tutto. Perché il recupero di Lukaku non ha ancora una data certa e perché Hojlund non potrà continuare a giocare ogni minuto della stagione. E l'ultima idea porta a Youssef En-Nesyri, centravanti marocchino del Fenerbahce. Un centravanti moderno, potente, da dieci anni in Europa e desideroso di provare una nuova esperienza, possibilmente in un top club. En- Nesyri è un tipo particolare, consapevole delle proprie qualità. Si è formato al sud della Spagna tra Malaga e Siviglia, e anche per questo continua a dire di no alle avance della Premier. L'Everton è in pressing, ma lui non ci sente: troppo freddo in Inghilterra, anche la città e la qualità della vita sono elementi imprescindibili per valutare il suo trasferimento. Napoli, invece, gli piace. E così Youssef ha dato mandato ai suoi agenti di capire le reali possibilità della chiusura dell'affare".