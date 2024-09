Era dello Spezia, poi Scudetto e ancora critiche: oggi Meret è il migliore del campionato

vedi letture

C'è la sua mano nel passaggio del turno in Coppa Italia ai rigori, nella porta blindata col Bologna, nella vittoria col Parma e nella trasferta di Cagliari

Alex Meret è il miglior portiere per rendimento del nostro campionato fino a questo momento. Lo sottolinea l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "C'è la sua mano nel passaggio del turno in Coppa Italia ai rigori, nella porta blindata col Bologna, nella vittoria col Parma quando Almqvist calcia da zero metri all'ultimo istante, nella trasferta di Cagliari (giocando con la febbre) quando respinge tutto e poi si supera su Luperto e Marin nel secondo tempo. Meret al momento è il miglior portiere del campionato, lo racconta il suo rendimento e i voti raccolti.

Un gran classico del suo repertorio: critiche, dubbi e la risposta del campo. Come all'alba della stagione scudetto quando iniziò il campionato e lui era ancora in bilico. Stava andando allo Spezia. Erano i giorni di Kepa e Navas. Alla fine Meret si prese il Napoli e oggi fa lo stesso. Para, esulta, sorride e ascolta felice le parole del ds Manna, che lo blinda pubblicamente: «Meret è un portiere importante spesso messo in discussione in modo non corretto. Per noi e l'allenatore non lo è mai stato».