"Favoloso!", CdS pazzo del Napoli: "Spettacolo abbagliante, siamo alla soglia dell'incredulità"

Per il Corriere dello Sport il Napoli visto all'opera contro l'Ajax, capace di segnare dieci gol in due partite, è stato favoloso

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Per il Corriere dello Sport il Napoli visto all'opera contro l'Ajax, capace di segnare dieci gol in due partite, è stato favoloso: "Napoli scopre il senso pieno della felicità, quella dimensione onirica nella quale lasciarsi. The show must go on: ed è uno spettacolo abbagliante, dodici punti in quattro partite con diciassette gol (come nessuna italiana nei gironi), gli ottavi di Champions League conquistati con centottanta minuti di anticipo (come mai nella storia del club) e un delirio di massa che trascina alla soglia dell’incredulità. Il calcio come raramente s’è visto è in un’altra serata di straordinaria “follia”, in 90' di contagiosa allegria, in un’emozione travolgente perché lì dentro c’è tutto".