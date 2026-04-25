Finalmente un Napoli logico! Conte cambia uomini e posizioni ed in tanti brillano

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Si sono fatti perdonare, scrive quest'oggi il Corriere dello Sport sottolineando che il Napoli ha cancellato la figuraccia fatta con la Lazio

Si sono fatti perdonare, scrive quest'oggi il Corriere dello Sport sottolineando che il Napoli ha messo le mani sulla qualificazione in Champions e ha fatto slittare almeno di una settimana la festa scudetto dell’Inter, ma soprattutto ha cancellato la figuraccia con la Lazio, una delle peggiori degli ultimi anni. La squadra di Conte non aveva fatto un tiro in porta mentre con la Cremonese ha collezionato 14 conclusioni solo nel primo tempo (4 nello specchio). Conte ha cambiato ed il Napoli di ieri sera - si legge - era più logico e più vivace senza uno dei Fab Four (Anguissa) e con Alisson e De Bruyne trequartisti.

Il Napoli è sembrato un’altra squadra, è l'analisi del quotidiano: "Ha avuto attenzione, concentrazione, ritmo e vitalità: ultimamente si era abituato a prendere sempre gol nei primi minuti, stavolta ha avuto un approccio alla partita strabiliante. Lo ha trascinato uno straordinario McTominay, quello che ha beneficiato maggiormente degli accorgimenti tattici, partendo qualche metro più dietro diventa impetuoso, ha una capacità di inserimento unica, diventa difficile da prevedere e da arginare. Gli piace avere più campo davanti, perché ha motore e anche una grande capacità di calcio dalla distanza".

La reazione è arrivata anche da De Bruyne: "Lontano parente di quello che Conte aveva tolto per disperazione all’intervallo con la Lazio. Stavolta non c’era uno in campo con la sua maglia, era proprio Kevin quello che regalava sprazzi di grande calcio. L’assist a McTominay, la determinazione con cui è andato a rubare palla per tornare a segnare un gol che gli mancava da 181 giorni,. Un campione che ha ancora voglia di vincere. Il Maradona lo ha applaudito alla sua uscita dal campo, non poteva essere altrimenti". Ma non solo: "Ha timbrato il cartellino Alisson, ha causato un autogol Hojlund, ha regalato la solita intraprendenza Gutierrez, ha ridato la solita sicurezza alla difesa il professor Rrahmani".