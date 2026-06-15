Allegri-Napoli, da Milano: "Può essere la settimana dell'ufficialità"
Federica Di Bartolomeo, giornalista di Tele Lombardia, è intervenuta su Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e live tutto il giorno, che puoi seguire sulle app gratuite (per Iphone o per Android, Android Tv ed LG), in DAB o qui sul sito anche in video.
Quando può arrivare la separazione definitiva tra Allegri e il Milan?
"Bisogna fare attenzione alla prossima settimana. Il Milan non può temporeggiare ancora. Se le cose andranno come devono andare, annuncerà il nuovo tecnico e a quel punto penso che inevitabilmente andrà a liquidare Massimiliano Allegri. Bisogna capire a quali condizioni: se quelle del Milan, con 500 mila euro di buonuscita, o quelle di Allegri che chiede un milione. Entro la fine della prossima settimana secondo me troveranno una soluzione."
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