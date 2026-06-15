Podcast Il match-analyst Galardo: "Per mettere De Bruyne al centro serve un progetto offensivo"

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Francesco Galardo, match-analyst, è intervenuto a 'Domenica Sport' sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli

Francesco Galardo, match-analyst, è intervenuto a 'Domenica Sport' sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che puoi vedere qui sul sito o ascoltare sulle app (qui per Iphone o qui per Android) ed in auto col DAB.

Che modulo adotterà Max Allegri al Napoli?

"È una domanda da un milione di dollari, perché sarà veramente un'incognita enorme. Io credo che si andrà verso la continuità, quindi verso la difesa a tre, magari con quattro centrocampisti e due sottopunte a supporto dell'unico attaccante. Secondo me si potrebbe anche andare sulla doppia punta. Per i giocatori che ha adesso il Napoli, prima del mercato, credo che un 3-4-2-1 potrebbe essere un modulo utilizzato da Allegri, magari con tanta qualità dietro Hojlund: Neres che ritornerà, Alisson Santos che abbiamo iniziato a conoscere a fine stagione e poi De Bruyne, di cui non sappiamo il futuro. Sicuramente in un 3-4-2 dietro Hojlund, o dietro la punta, può fare tanto bene. Le incognite sono tantissime con Allegri, nonostante sia un allenatore che allena in Italia da tanto tempo e ha vinto tanto."

De Bruyne può essere l'uomo al centro del progetto di Allegri?

"Me lo auguro, perché De Bruyne, se messo nelle condizioni giuste, è un fuoriclasse assoluto. Si dice che l'anno scorso in realtà lo volesse Allegri, poi sono cambiate un po' le carte in tavola. Mi auguro che sia al centro del progetto, perché se De Bruyne è al centro del progetto vuol dire che il Napoli ha deciso, insieme ad Allegri, di fare un calcio offensivo e propositivo. Fare un calcio difensivo tenendo in campo De Bruyne non avrebbe senso. Se De Bruyne viene messo al centro del progetto vuol dire che il Napoli ha intenzione di attaccare, di essere propositivo come siamo abituati a vedere. Dai tempi di Benitez, ma a tratti anche di Mazzarri, il Napoli è sempre stato una squadra che ha fatto dell'attacco la sua filosofia principale. Mi auguro di tornare a vivere un calcio del genere."