Podcast Curcio: "Nella gestione-Conte si sono bruciati soldi per giocatori non funzionali"

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Il giornalista Sergio Curcio è intervenuto su Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e live tutto il giorno, che puoi seguire sulle app gratuite (per Iphone o per Android, Android Tv ed LG), in DAB o qui sul sito anche in video.

Antonio Vergara è al centro di alcune voci di mercato: che idea ti sei fatto su questa vicenda?

"Io credo che un giocatore che è una delle ultime risorse che il vivaio ha cacciato dovrebbe essere un patrimonio della società, del club, dei tifosi. Ma se ci sono delle esigenze di cassa per le quali la valutazione di Antonio viene giudicata importante e utile per poter creare delle premesse di mercato, bisognerà che si parli prima con DS e allenatore e poi lasciare l'ultima parola al presidente, che è colui che poi ha la decisione in mano. È chiaro che i conti del Napoli vanno salvaguardati secondo il giudizio di Aurelio De Laurentiis e quindi probabilmente, se dovessero arrivare offerte importanti per molti giocatori, potrebbe darsi anche che non ci sia più l'incedibilità di nessun atleta. Bisogna capire in primo luogo quando finalmente Allegri scioglierà la riserva e il contratto con il Milan, perché credo che le sue prime parole da allenatore ufficiale del Napoli potranno essere indicative di quelle che sono le sue idee sul progetto Allegri-Napoli.

Abbiamo visto che il progetto Conte a un certo punto, per volontà della società e anche dell'allenatore che evidentemente non riteneva più possibile proseguire avanti, è stato anticipato: dal triennio in cui si doveva vincere si è passati al primo anno subito di vittoria. Sono stati bruciati i tempi e, bruciando i tempi, probabilmente si sono bruciati anche dei soldini con giocatori che non si sono rivelati funzionali alle idee di Conte. Non dico che non siano bravi, ma non erano funzionali alle idee di Conte. Vedremo Allegri che ne pensa, anche perché è sicuramente più aziendalista e probabilmente si procederà a valorizzare il patrimonio di giocatori come Rafa Marin, che per esempio in Spagna ha fatto bene. Speriamo che anche Lang possa tornare utile, lo vedremo stasera alle 22 con l'Olanda, e capiremo poi anche che fine farà Lucca, che fine potrà fare Lukaku. Ritornando al discorso Vergara, se dovessi essere io l'allenatore del Napoli, Vergara mi darebbe perlomeno due possibilità di giocare dalla trequarti in su in modo diverso: come trequartista, come mezzala e probabilmente anche come punta esterna."