Svolta Gila: ha già detto alla Lazio che vuole accettare l'offerta del Napoli
Per rinforzare il reparto arretrato, il Napoli continua a puntare con decisione su Mario Gila. Il difensore spagnolo della Lazio rappresenta uno degli obiettivi principali del club azzurro in vista della prossima stagione. Secondo le indiscrezioni raccolte dal Corriere dello Sport, il giocatore avrebbe già manifestato la propria disponibilità a trasferirsi in Campania, comunicando l’intenzione di accettare l’eventuale proposta del Napoli.
Gila-Napoli, avanti tutta: le ultime
La situazione contrattuale potrebbe favorire la trattativa. Gila, infatti, non sarebbe orientato a rinnovare l’accordo che lo lega alla Lazio fino al 2027, aprendo così uno scenario favorevole alla cessione. Il presidente Claudio Lotito continua però a valutare il difensore circa 30 milioni di euro, cifra ritenuta congrua per uno dei profili più interessanti della rosa biancoceleste. Un elemento da tenere in considerazione riguarda inoltre il Real Madrid, che conserva il 50% dell’incasso derivante da una futura rivendita del calciatore. Un aspetto che potrebbe incidere sulle strategie della Lazio e sull’esito finale della trattativa.
Serie A Enilive 2026-2027
|VS
|Genoa
|Napoli
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro