Svolta Gila: ha già detto alla Lazio che vuole accettare l'offerta del Napoli

Svolta Gila: ha già detto alla Lazio che vuole accettare l'offerta del NapoliTuttoNapoli.net
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di Fabio Tarantino
Mario Gila della Lazio è il primo nome in difesa per il calciomercato del Napoli. L'affare si può sbloccare nonostante le elevate richieste di Lotito

Per rinforzare il reparto arretrato, il Napoli continua a puntare con decisione su Mario Gila. Il difensore spagnolo della Lazio rappresenta uno degli obiettivi principali del club azzurro in vista della prossima stagione. Secondo le indiscrezioni raccolte dal Corriere dello Sport, il giocatore avrebbe già manifestato la propria disponibilità a trasferirsi in Campania, comunicando l’intenzione di accettare l’eventuale proposta del Napoli.

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La situazione contrattuale potrebbe favorire la trattativa. Gila, infatti, non sarebbe orientato a rinnovare l’accordo che lo lega alla Lazio fino al 2027, aprendo così uno scenario favorevole alla cessione. Il presidente Claudio Lotito continua però a valutare il difensore circa 30 milioni di euro, cifra ritenuta congrua per uno dei profili più interessanti della rosa biancoceleste. Un elemento da tenere in considerazione riguarda inoltre il Real Madrid, che conserva il 50% dell’incasso derivante da una futura rivendita del calciatore. Un aspetto che potrebbe incidere sulle strategie della Lazio e sull’esito finale della trattativa.