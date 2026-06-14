Gila-Napoli, Gazzetta: due rientri dai prestiti come contropartita per sbloccare l'affare con la Lazio
Il Napoli accelera per arrivare a Mario Gila, uno dei principali obiettivi per rinforzare la difesa in vista della prossima stagione. La trattativa con la Lazio resta però complicata: Claudio Lotito continua a chiedere 30 milioni di euro per il difensore spagnolo, una valutazione influenzata anche dal 50% sulla futura rivendita che spetta al Real Madrid. I biancocelesti, inoltre, devono necessariamente realizzare una cessione importante per cercare di sbloccare un mercato che al momento li vede costretti a operare a saldo zero.
L’idea scambio: Lucca e Ngonge per abbassare il costo di Gila
Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, tra Napoli e Lazio potrebbe prendere corpo una soluzione alternativa basata su uno scambio con conguaglio economico. Il club di Aurelio De Laurentiis potrebbe infatti mettere sul piatto "cash più alcuni calciatori", con Lorenzo Lucca tra i profili più graditi ai biancocelesti, alla ricerca di un nuovo centravanti. Nell’operazione potrebbe rientrare anche Cyril Ngonge, rientrato in azzurro dopo l’esperienza in prestito all’Espanyol, anche se resta da capire se questa formula sarà sufficiente per convincere Lotito ad abbassare le richieste per Mario Gila, in scadenza tra un anno.
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