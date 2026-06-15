Podcast Quale futuro per Lukaku? Meglio: "Mi auguro resti, in forma fa ancora la differenza"

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Fabrizio Meglio è intervenuto su Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli.

Fabrizio Meglio, giornalista di Megapress e del Corriere dello Sport, è intervenuto su Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, che puoi seguire sulle app gratuite (scarica qui per Iphone o per Android), qui sul sito anche in video.

Norton-Cuffy può essere il profilo giusto come vice Di Lorenzo?

"Sarebbe un bel colpo, perché già nel mercato di gennaio il Napoli lo aveva nel mirino. È un ragazzo con una corsa eccezionale, bravissimo negli inserimenti, nelle sovrapposizioni e sa anche difendere. Ha tanti polmoni da mettere in campo ed è un giocatore che piacerebbe tantissimo alla piazza per come interpreta la partita. Serve un vice Di Lorenzo. Stimiamo tantissimo Mazzocchi, però se si vuole fare un passettino in più sarebbe un profilo più giovane e di grande sostanza. Non possiamo aspettarci che Di Lorenzo giochi 60 partite sempre al massimo livello. Il Napoli avrà bisogno di energie e di una rosa più ampia soprattutto per affrontare bene la Champions League. Norton-Cuffy sarebbe un'ottima pedina da inserire nella rosa del Napoli."

Tra i calciatori di rientro dai prestiti, chi può convincere Allegri a restare?

"Tra i più esperti come Cajuste, Lindstrom e Folorunsho non mi aspetto molto, non per il valore dei giocatori, ma perché al Napoli serve qualcosa in più. Lang invece, a seconda del modulo che Allegri deciderà di adottare, potrebbe essere una pedina funzionale. Prima della sua partenza al Galatasaray aveva fatto intravedere qualcosa e potrebbe alternarsi con Alisson sulla fascia sinistra. Per Lucca dipenderà molto dalla situazione Lukaku. Mi auguro che Romelu possa restare perché un Lukaku in forma fa la differenza. Marianucci invece può restare nella rosa dei 25, soprattutto in una difesa a tre: è un ragazzo che può crescere e dare il proprio contributo."