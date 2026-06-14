Ultim'ora Gila vuole il Napoli! Sportitalia: l'ha ribadito con forza alla Lazio, settimana decisiva

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Mario Gila ha voglia di Napoli. L'ha detto alla Lazio. E questa settimana può partire l'assato del club azzurro.

Mario Gila resta in cima alla lista dei desideri del Napoli per rinforzare la difesa di Massimiliano Allegri. L'esperto di mercato Alfredo Pedullà conferma come il centrale spagnolo della Lazio sia la prima scelta del nuovo tecnico azzurro e rivela importanti novità sul suo futuro. Nonostante l'interesse manifestato in passato dal Milan e i sondaggi di alcuni club inglesi, il Napoli sarebbe in vantaggio grazie a un rapporto sempre più consolidato con il calciatore. Secondo Pedullà, negli ultimi giorni Gila avrebbe addirittura chiesto di lasciare la Lazio, un elemento che potrebbe incidere sulle prossime trattative.

Gila-Napoli, settimana decisiva

La situazione del club biancoceleste, alle prese con vincoli economici e un mercato attualmente bloccato, potrebbe favorire una soluzione. La prossima settimana viene indicata come particolarmente importante per capire se il Napoli riuscirà ad affondare il colpo ed evitare che la vicenda si trasformi in una lunga telenovela estiva.