Futuro Anguissa, gli agenti: “Fateci sapere la valutazione". Il Napoli fissa il prezzo
Il calciomercato del Napoli vive una fase di attesa, con le operazioni in entrata momentaneamente congelate in vista dell’arrivo ufficiale di Massimiliano Allegri sulla panchina azzurra. Non c’è particolare urgenza di intervenire, anche perché la rosa lasciata da Antonio Conte viene considerata già competitiva. Sarà il nuovo tecnico a valutare l’organico e a indicare le priorità, con un budget stimato tra i 70 e gli 80 milioni di euro per la sessione estiva.
Anguissa in bilico: gli agenti chiedono la valutazione del Napoli
Tra i temi più caldi resta anche quello legato alle possibili uscite, con Frank Anguissa che potrebbe concludere la sua esperienza all’ombra del Vesuvio dopo cinque stagioni e due scudetti. Come riportato da Il Mattino, "gli agenti di Anguissa vogliono sapere la valutazione del centrocampista", un indizio che lascia pensare a possibili movimenti sul mercato. Il Napoli ha già stabilito il prezzo per il cartellino del camerunense: serviranno almeno 20 milioni di euro per convincere il club azzurro a cederlo.
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