Fiorentina-Napoli, aperto (solo) il settore ospiti ai residenti in Campania: i dettagli

Novità importanti per i tifosi del Napoli in vista della trasferta di Firenze. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de Il Mattino, il Viminale ufficializzerà oggi l’apertura del settore ospiti anche ai residenti in Campania, possessori della Fidelity Card. Una decisione importante, che consentirà a tanti sostenitori azzurri di non perdersi l’appuntamento in terra toscana.

La capienza però sarà limitata: appena 750 posti disponibili, a causa dei lavori in corso nello stadio viola. Numeri ridotti rispetto al passato, ma che non hanno smorzato l’entusiasmo della piazza, pronta a far sentire la propria voce nonostante la trasferta complessa. Tutti gli altri tifosi del Napoli non potranno acquistare tagliandi in settori diversi da quello riservato agli ospiti. Il rischio, in caso contrario, è quello di vedersi annullato il biglietto anche all’ultimo istante.