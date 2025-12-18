Verso Napoli-Milan su Radio Tutto Napoli: alle 15 parte "Napoli Talk"

In onda dalle 8, prosegue il palinsesto di Radio TuttoNapoli, prima web-radio sul Napoli interamente realizzata dalla redazione di TuttoNapoli.net. Dopo i primi quattro format, alle 15 la programmazione prosegue e scatta l'ora di "Napoli Talk" con Francesco Carbone, Christian Marangio ed i nostri opinionisti.

Dalle 17 poi spazio al format appassionato e verace con il gruppo di "Passionapoli" capitanato da Nicola Luongo e Guido Gaglione. Dalle 18, invece, la finestra anche sulle vicende della nostra città con “Difendo la città” a cura di Francesco Molaro e Fabio Zizolfi che per l'occasione sarà un pre-partita aggiunto. Dalle 19 infatti il via a "Napoli in campo" per seguire prima, durante e dopo Napoli-Milan con Antonino Treviglio e Christian Marangio. Come sempre, non finisce qui: potrete riascoltare/rivedere tutto a seguire con le repliche o comodamente in podcast. In tutte le nostre produzioni i protagonisti sarete voi: potete mandarci messaggi whatsapp testuali o vocali al 349-4458615 oppure chiamarci allo 081-17974125

Per ascoltarci CLICCA QUI! Oppure scarica le nostre app gratuite:

Qui per scaricare l'app per Iphone o Ipad

Qui per scaricare l'app per Android