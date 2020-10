FOCUS Sorteggio Europa League, le 4 fasce: insidia Leicester in seconda, occhio al Lille in quarta

Dopo le gare del quarto e ultimo turno preliminare (qui i risultati), in cui non sono mancate le sorprese con eliminazioni pesanti, è definito il quadro delle quattro fasce in vista del sorteggio di domani alle ore 13 a Nyon (live su Tuttonapoli.net). Il quadro ha perso diverse squadre favorite ai preliminari, Sporting, Basilea, Galatasaray e Wolfsburg su tutte, favorendo il Napoli che vede ridursi le insidie. Il Psv infatti è scalato in prima fascia ed il Napoli non potrà incrociarlo ed il Leicester - fresco vincitore per 5-2 contro il City - è salito in seconda. In terza fascia due squadre dai top campionati europei, Granada e Hoffenheim ma con ranking basso per le poche apparizioni europee ed occhio al Lille, l'anno scorso in Champions ed unica insidia in quarta fascia che rischia però di spostare un po' gli equilibri di un girone visto il livello delle altre di quarta.

PRIMA FASCIA

Arsenal 91.000

Tottenham 85.000

AS Roma 80.000

Napoli 77.000

Benfica 70.000

Bayer Leverkusen 61.000

Villarreal 56.000

CSKA Mosca 44.000

Sporting Braga 41.000

Gent 39.500

PSV Eindhoven 37.000

Celtic 34.000

SECONDA FASCIA

Dinamo Zagabria 33.500

Sparta Praga 30.500

Slavia Praga 27.500

Ludogorets 26.000

Young Boys 25.500

Stella Rossa 22.750

Rapid Vienna 22.000

Leicester 22.000

Qarabag FK 21.000

PAOK 21.000

Standard Liègi 20.500

Real Sociedad 20.456

TERZA FASCIA

Granada 20.456

AC Milan 19.000

AZ Alkmaar 18.500

Feyenoord 17.000

AEK Atene 16.500

Maccabi Tel-Aviv 16.500

Glasgow Rangers 16.250

Molde 15.000

Hoffenheim 14.956

LASK 14.000

Hapoel Beer-Sheva 14.000

CFR Cluj 12.500

QUARTA FASCIA

Zorya Luhansk 12.500

Nizza 11.849

Lille 11.849

Rijeka 11.000

Dundalk 8.500

Slovan Liberec 8.000

Royal Antwerp 7.580

Lech Poznan 7.000

Sivasspor 6.720

Wolfsberger 6.585

Omonia Nicosia 5.350

CSKA Sofia 4.000