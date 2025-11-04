Formazione Napoli, Cds annuncia: "Novità in difesa e nel tridente. La decisione su Lobotka"

Ultime sulle scelte di formazione di Conte per la partita di questa sera al Maradona. La novità principale è rappresentata dal ritorno dal 1' di Lobotka dato che Gilmour non è al meglio. Ma i cambi rispetto al Como saranno diverso. Ecco quanto si legge sul Corriere dello Sport oggi in edicola.

"Lobotka tornerà dall'inizio dopo aver respirato gli ultimi minuti della sfida con il Como. Il signor Antonio ha sottolineato l'affidabilità e l'impatto di Elmas e Gutierrez sulla sfida di sabato, e di conseguenza oggi è pronto a rilanciare entrambi dal primo minuto. Con Elif nel tridente al posto di Neres".

Ecco la probabile: "Sarà 4-3-3: in porta, Milinkovic-Savic; linea difensiva a quattro con Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno e Gutierrez, di nuovo dal 1' dopo la serata con lo Sporting; Anguissa, Lobotka e McTominay in mediana; Politano, Hojlund ed Elmas nel tridente".