Beukema: “Vi dico cosa faccio in caso di vittoria della Supercoppa”

"Che cosa faccio se vinciamo la coppa? Vorrei dire che festeggiamo, ma ci sarà già una prossima partita. Se vinciamo la Supercoppa la prossima intervista la facciamo in napoletano". In vista della finale di Supercoppa italiana tra Napoli e Bologna, il difensore azzurro Sam Beukema si è raccontato a 360° in una lunga intervista rilasciata ai canali ufficiali della Lega Serie A.

Giochi contro il Milan, l'Inter e il Bologna. Qual è un calciatore che togli da ogni squadra.

"Dell’Inter, Calhanoglu. Milan? Modric. Bologna per me è un po’… penso Lucumì".

Beukema ha parlato anche di Conte, definendolo "carismatico”, mentre come leader silenzioso dello spogliatoio ha indicato Frank Anguissa: "Lui non parla tanto a volte, però secondo me è uno dei leader silenziosi".