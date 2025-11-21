Formazione Napoli, l'annuncio dei quotidiani: "Conte ha provato nuovo modulo"

Possibile difesa a tre domani contro l'Atalanta. Nuovo modulo provato in questi giorni da Conte. Lo scrive il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola. Il quotidiano spiega anche che quella di oggi sarà anche giornata chiave per capire cosa potrebbe accadere domani per la formazione.

"Prove di difesa a tre in vista dell'Atalanta. Una nuova idea. Oltre al classico modulo, il 4-3-3, in questi giorni Conte - dovendo affrontare l'assenza dell'infortunato Anguissa - ha ridisegnato il Napoli in allenamento anche con il 3-4-2-1, soluzione dunque viva per la partita di domani. Un modulo in cui cambierebbe poco in attacco, con Hojlund punta e i due esterni, ma con un centrale in più e con Lobotka e McTominay coppia di centrocampo".

Anche l'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' rilancia l'ipotesi difesa a 3 con Juan Jesus che andrebbe a completare il reparto con Rrahmani e Buongiorno.

