FORMAZIONE UFFICIALE - Otto cambi rispetto a Lecce! Riposa Kou, in attacco Lozano-Mertens

Ufficiali le scelte di Ancelotti per la gara di questa sera contro il Cagliari. Sono otto i cambi rispetto alla trasferta di Lecce, riposa Kou col ritorno di Manolas, in attacco Lozano con Mertens. Panchina iniziale anche per Fabian Ruiz. Tribuna per Karnezis non essendoci posto in panchina. Ecco le formazioni ufficiali:

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Callejon, Allan, Zielinski, Insigne; Lozano, Mertens. A disp.: Ospina, Koulibaly, Luperto, Malcuit, Hysaj, Ghoulam, Elmas, Fabian, Gaetano, Llorente, Milik, Younes. All.: Ancelotti.

CAGLIARI (4-3-1-2): Olsen; Cacciatore, Pisacane, Klavan, Lykogiannis; Nandez, Oliva, Rog; Ionita; Joao Pedro, Simeone. Aresti, Rafael, Ceppitelli, Mattiello, Pellegrini, Pinna, Walukiewicz, Birsa, Castro, Cigarini, Deiola, Cerri. All.: Maran.