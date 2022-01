FORMAZIONI UFFICIALI - Due cambi per Spalletti: Tuanzebe debutta dal 1'! Straordinari per Ghoulam

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Napoli-Fiorentina, match valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Senza Insigne scelte obbligate in attacco per Luciano Spalletti, con Politano che torna titolare, Elmas dall'altro lato e Mertens alle spalle di Petagna. Ma la notizia è l'esordio da titolare di Tuanzebe, schierato in difesa con Rrahmani. Terza partita di fila per Ghoulam, a riposare dietro è Juan Jesus. Solo panchina anche per Zanoli.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Tuanzebe, Rrahmani, Ghoulam; Demme, Lobotka; Politano, Mertens, Elmas; Petagna. A disposizione: Meret, Idasiak, Costanzo, Juan Jesus, Malcuit, Zanoli, Fabian, Vergara, Cioffi, Lozano. Allenatore: Luciano Spalletti

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski, Venuti, Milenkovic, Nastasic, Biraghi, Castrovilli, Torreira, Duncan, Gonzalez, Vlahovic, Saponara