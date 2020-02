FORMAZIONI UFFICIALI - Elmas al posto di Insigne, torna Fabian! Out Allan e Milik

Tutto confermato, o quasi, rispetto alle previsioni della vigilia. Ufficiale da qualche istante la formazione scelta da Gattuso per la sfida di questa sera contro l'Inter. Confermato Ospina tra i pali, in attacco torna Mertens al posto di Milik, a centrocampo rientra Fabian con Demme al centro. A sorpresa out anche Insigne (va in panchina) con Elmas al suo posto. Nell'Inter, Conte conferma la coppia d'attacco e a centrocampo sceglie Sensi, con Eriksen inizialmente in panchina. Ecco le formazioni ufficiali:

Inter (3-5-2): Padelli; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Moses, Barella, Brozovic, Sensi, Biragi; Lukaku, Lautaro. A disp.: Handanovic, Stankovic, Berni, Godin, Sanchez, Vecino, Ranocchia, Young, Borja Valero, Eriksen, D'Ambrosio, Candreva. All.: Conte.

Napoli (4-3-3): Ospina, Di Lorenzo, Maksimovic, Manolas, Mario Rui; Fabian, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Elmas. A disp.: Meret, Karnezis, Koulibaly, Luperto, Allan, Lobotka, Insigne, Llorente, Lozano, Milik, Politano. All.: Gattuso.