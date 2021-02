FORMAZIONI UFFICIALI - Gattuso cambia modulo: difesa a tre e torna Koulibaly, Elmas a sinistra

Note le formazioni ufficiali di Napoli-Granada, match valevole per il ritorno dei sedicesimi di finale d'Europa League. Rino Gattuso cambia modulo per l'occasione e passa alla difesa a tre, in quello che dovrebbe essere un 3-4-1-2 con Politano e Insigne come unici attaccanti. Posizione inedita per Elmas, che farà il fluidificante a sinistra, con Di Lorenzo dall'altro lato. Fabian chiamato agli straordinari in mediana con Bakayoko, mentre nel reparto arretrato torna Koulibaly tra i titolari.

NAPOLI (3-4-1-2): Meret; Rrahmani, Maksimovic, Koulibaly; Di Lorenzo, Fabian, Bakayoko, Elmas; Zielinski; Politano, Insigne. A disposizione: Contini, Idasiak, Zedadka, Mario Rui, Mertens, Ghoulam, Costanzo, D'Agostino, Cioffi, Labriola, Lobotka. Allenatore: Gennaro Gattuso

GRANADA (4-2-3-1): Rui Silva; Foulquier, German Sanchez, Duarte, Neva; Montoro, Eteki; Machis, Gonalons, Kenedy; Molina. A disposizione: Banacloche, Fabrega, Nehuen Perez, Soldado, Puertas, Victor Diaz, Vallejo, Yangel Herrera, Aranda, Isma Ruiz, Torrente Navarro. Allenatore: Diego Martinez