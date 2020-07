FORMAZIONI UFFICIALI - Gattuso rilancia gli 8 a riposo a Bologna, in avanti tridente classico

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Napoli-Udinese. Gattuso adopera 8 cambi rispetto alla trasferta di Bologna: in porta ritorna Ospina, difesa composta da Hysaj, Manolas, Koulibaly e Mario Rui. A centrocampo, in regia, spazio a Lobotka. Ai suoi lati Ruiz e Zielinski. In avanti ritorna il classico tridente formato da Callejon, Mertens e Insigne. Gotti ha gli uomini contati per la trasferta del San Paolo, out Okaka, c’è Nestorovski in tandem con Lasagna. Titolare inamovibile Rodrigo De Paul.

Napoli (4-3-3): Ospina; Hysaj, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Lobotka, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne. All: Gattuso

Udinese (3-5-2): Musso; Becao, De Majo, Nuytinck; Larsen, Fofana, Walace, De Paul, Zeegelar; Nestorovski, Lasagna. All: Gotti