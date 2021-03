FORMAZIONI UFFICIALI - Gattuso rilancia Ospina e Ghoulam, out Baka e Manolas

Sono ufficiali le formazioni di Napoli-Bologna, posticipo della ventiseiesima giornata, in programma alle 20.45 al Maradona. Gattuso scioglie gli ultimi dubbi e torna a schierare tra i pali Ospina, che vince il ballottaggio con Meret. In difesa spazio al rientrante Koulibaly, dopo il turno di squalifica, affiancato da Rrahmani. Confermate le scelte di Di Lorenzo e Ghoulam sulle corsie esterne. A centrocampo Demme è il perno basso con Fabian Ruiz e Zielinski come mezzali. In avanti gioca Mertens, ai suoi fianchi Politano e Insigne. Osimhen parte dalla in panchina, pronto a subentrare.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Ghoulam; Fabian, Demme, Zielinski; Politano, Mertens, Insigne. All.Gattuso. A disposizione: Meret, Contini, Bakayoko, Mario Rui, Elmas, Osimhen, Maksimovic, Hysaj, Manolas, D'Agostino, Cioffi, Lobotka.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Soumaoro, Danilo, Mbaye; Poli, Svanberg; Skov Olsen, Soriano, Sansone; Palacio. All. Mihajlovic. A disposizione: Da Costa, Ravaglia, Orsolini, Dominguez, Medel, Baldurson, Antov, Vignato, Khailoti, Annan, Juwara, Barrow.