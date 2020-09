FORMAZIONI UFFICIALI - Gattuso riparte dal 4-3-3: out Osimhen, c'è Lozano! Sorpresa in difesa e porta

Il Napoli scende in campo tra poco più di un'ora a Parma e sono da poco state diramate le formazioni ufficiali della sfida. Rino Gattuso riparte dal 4-3-3, lasciando in panchina Osimhen. In attacco c'è Mertens a fare da centravanti, ma la novità rappresenta la presenza di Lozano sulla sinistra. In difesa sorpresa a sinistra: out Mario Rui, al quale viene preferito Hysaj. Ecco le formazioni ufficiali.

PARMA (4-3-1-2) Sepe; Darmian, Iacoponi, Alves, Pezzella; Grassi, Brugman, Hernani; Kucka; Cornelius, Inglese

NAPOLI (4-3-3) Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Zielinski, Demme, Fabian Ruiz; Lozano, Mertens, Insigne. A disposizione: Meret, Contini, Ghoulam, Luperto, Maksimovic, Rrahmani, Mario Rui, Elmas, Lobotka, Osimhen, Petagna, Politano. Allenatore: Gattuso