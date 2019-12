FORMAZIONI UFFICIALI - Gattuso schiera Callejon dal 1'. Luperto in difesa con Manolas

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Sassuolo-Napoli. Novità dell'ultim'ora in casa azzurra. Gattuso conferma la stessa formazione vista contro il Parma con la sola eccezione di Luperto al posto di Koulibaly. Al contrario delle ultime voci fa scendere in campo l'esterno destro offensivo spagnolo e non Lozano con Milik e Insigne a completare l'attacco napoletano. A centrocampo spazio a Fabian, Allan e Zielinski con lo spagnolo che probabilmente si assumerà il compito di regia.

SASSUOLO SI COPRE - Il Sassuolo si copre e mette un centrocampista in più al posto di Berardi, Duncan infatti prenderà il posto dell'attaccante neroverde

Sassuolo (4-2-3-1): Pegolo; Muldur, Marlon, Peluso, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Duncan, Traore, Boga; Caputo

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Luperto, Mario Rui; Fabian, Allan, Zielinski, Callejon, Milik Insigne.