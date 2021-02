FORMAZIONI UFFICIALI - Ghoulam e Mertens tornano titolari, Inzaghi esclude Insigne jr

Sono ufficiali le formazioni del derby campana Napoli-Benevento, in programma alle 18 al Maradona. Confermate le anticipazioni della vigilia: Gattuso lancia Ghoulam e Mertens titolari. Rrahmani preferito a Maksimovic per far coppia con Koulibaly. Tra i pali confermato Meret mentre nel Benevento a sorpresa non c'è Roberto Insigne.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Ghoulam, Fabian, Bakayoko, Zielinski, Politano, Mertens, Insigne.

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Depaoli, Tuia, Barba, Foulon; Viola, Schiattarella, Hetemaj; Caprari, Ionita; Lapadula.