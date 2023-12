FORMAZIONI UFFICIALI - Mazzarri cambia il terzino: Natan a sinistra e dentro Ostigard. Sorpresa in mediana

Sono ufficiali le formazioni di Napoli-Inter, posticipo della 14ª giornata di Serie A.





Mazzarri in porta conferma Meret, mentre in difesa sposta Natan sulla fascia sinistra e inserisce al centro Ostigard. Completano la linea a quattro Di Lorenzo al centro e Rrahmani al centro, in coppia col norvegese. Un cambio anche a centrocampo: Elmas prende il posto del non pienamente recuperato Zieliski dopo la botta presa in Champions, con lui in mediana Lobotka e Anguissa. In attacco torna a giocare titolare Osimhen, ai lati del nigeriano Politano e Kvaratskhelia. Nessuna sorpresa per Simone Inzaghi che, dopo il turnover in Champions League, si affida ai titolari tranne per l'infortunato e non convocato Bastoni.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Natan; Anguissa, Lobotka, Elmas; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Mazzarri.

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. Inzaghi