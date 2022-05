FORMAZIONI UFFICIALI - Nessun cambio per Spalletti: 4-2-3-1 con Mertens e Osimhen dal 1’

Sono ufficiali le scelte di formazione di Spalletti e Juric per la gara di questo pomeriggio tra Torino e Napoli.

Sono ufficiali le scelte di formazione di Spalletti e Juric per la gara di questo pomeriggio tra Torino e Napoli. Il tecnico azzurro conferma lo stesso 11 visto contro il Sassuolo: Ospina in porta, difesa con Di Lorenzo e Mario Rui sulle fasce e Koulibaly e Rrahmani al centro. Centrocampo composto da Anguissa e Fabian Ruiz. In attacco Lozano, Mertens e Insigne alle spalle di Osimhen. Ecco le formazioni ufficiali:

Torino: in attesa

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Koulibaly, Rrahmani, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz; Lozano, Mertens, Insigne; Osimhen. All. Spalletti.