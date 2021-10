FORMAZIONI UFFICIALI - Spalletti ne cambia 3: out Insigne, Mertens sostituisce Osimhen

Sono ufficiali le formazioni di Salernitana-Napoli, derby campano valido per l'undicesima giornata di campionato, in programma alle 18. Spalletti sostituisce l'infortunato Osimhen con Mertens, che agirà nel tridente con Politano a destra e Lozano a sinistra. Il capitano Lorenzo Insigne resta a riposo e parte dalla panchina. A centrocampo Anguissa vince il ballottaggio con Demme e completa il reparto con Fabian Ruiz e Zielinski. In difesa e in porta confermati i soliti uomini, con Ospina tra i pali e Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly e Mario Rui a formare la linea a quattro.

SALERNITANA (4-2-3-1): Belec; Zortea, Strandberg, Gyomber, Ranieri; Kastanos, Di Tacchio, Schiavone; Ribery; Bonazzoli, Gondo. A disp. Fiorillo, Russo, Jaroszynski, Veseli, Djuric, Aya, Obi, Kechrida, Simy, Gagliolo, Delli Carri, Vergani. All. Colantuono

NAPOLI (4-3-3): Ospina, Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui, Anguissa, Fabian, Zielinski, Politano, Mertens, Lozano. A disp: Meret, Marfella, Demme, Juan Jesus, Elmas, Insigne, Ghoulam, Petagna, Zanoli, Lobotka. All. Spalletti