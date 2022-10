FORMAZIONI UFFICIALI - Spalletti ne cambia 6: tornano Anguissa, Osimhen e Kvara

Sono ufficiali le formazioni di Napoli-Sassuolo, match delle 15 valido per la 12ª giornata di Serie A.

Sono ufficiali le formazioni di Napoli-Sassuolo, match delle 15 valido per la 12ª giornata di Serie A. Spalletti, dopo l’ampio turnover in Champions League, ripropone gran parte dei titolari di Roma. Juan Jesus torna a far coppia al centro difesa con Kim. La linea a quattro è completata sulle fasce da Di Lorenzo e Mario Rui. A centrocampo torna, dopo l’infortunio, dal 1’ Anguissa. L’altra mezzala è Zielinski con Lobotka in cabina di regia. In attacco tornano dal 1’ Lozano, Osimhen e Kvaratskhelia.

NAPOLI (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Minjae, Jesus, Mario Rui, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Maxime Lopez, Thorstvedt; Laurienté, Pinamonti, Ceide. All. Dionisi.